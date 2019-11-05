Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО

Украина станет членом НАТО. Такое заявление сделал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Точные сроки вступления страны в Североатлантический альянс назвать невозможно, уточнил он.

«Я могу сказать только, что все союзники согласились на саммите НАТО в Бухаресте в 2008-м году… что Украина станет членом НАТО», - сказал он в интервью телеканалу «1+1».

Столтенберг отметил, что Черногория присоединилась к Альянсу два года назад, а Македония готовится сделать это через несколько месяцев. Также он обратил внимание на то, что раньше никто не мог представить, что Польша или страны Балтии присоединятся к НАТО, но это произошло.

Глава альянса добавил, что сейчас Украине необходимо сосредоточиться на усилении собственной безопасности, модернизации структуры управления и борьбе с коррупцией.

«Сделав это, вы улучшите жизнь всех жителей Украины и продвинетесь к вступлению в НАТО», - подчеркнул он.

Генсек НАТО прибыл на Украину в конце октября с двухдневным визитом. Он выступил на пленарном заседании Верховной рады в Киеве и провел заседание комиссии НАТО-Украина с участием президента страны Владимира Зеленского.