В условиях борьбы: как в Кобани возвращаются к жизни с помощью ВС РФ

Местные жители встречают колонну российской военной техники в сирийском Кобани: когда на дороге появляются машины военных полицейских, люди бросают свои повседневные дела.

Патрульные обычно остановок не делают, поскольку контрольные точки нужно проходить в определенное время. Однако этот раз – исключение. Несколько недель назад деревни здесь стояли пустыми, а поля – невозделанными. Крестьяне вокруг города Кобани бежали из своих домов, спасаясь от террористов: за время войны этот район побывал под властью нескольких группировок. Курдский фермер Мустафа Бузан Хамо вернулся в свой дом всего десять дней назад, когда в районе появились патрули российской военной полиции.

«Во время войны здесь было очень тяжело. Боевики убили моего брата. И потом, даже когда здесь были американцы, террористы время от времени нападали на нас. Мы часто слышали взрывы и стрельбу. Но сейчас, с появлением россиян, стало лучше, безопасно», - рассказал мужчина.

Из-за войны посевная на севере Сирии началась только сейчас. Несмотря на то, что земля кажется очень сухой и каменистой, местные крестьяне получают по четыре урожая в год.

«Мы начали работы всего десять дней назад. Очень много времени потеряли, сейчас холода приходят, и земля становится тверже. Я прохожу тут на тракторе по два раза, чтоб глубже вспахать», - рассказал местный житель Рафаиль Фелилалли.

Проблем еще очень много: например, не хватает запчастей, и бензин здесь очень подорожал. До войны литр самого дешевого топлива в пересчете на российскую валюту стоил около трех рублей, а сейчас - более 50. Местные жители привыкли бороться с трудностями, поэтому на бензин скидываются все вместе.

Картины мирной жизни можно наблюдать на протяжении всех 160 километров - это маршрут патруля российской военной полиции. Российские военнослужащие ежедневно объезжают окрестности города Кобани.

«Проезжая несколько населенных пунктов и городов, мы видим, что жизнь мирная налаживается, люди возвращаются в свои дома, пашут землю, выпасают скот, открываются магазины», - отметил офицер военной полиции ВС РФ Александр Секретарев.

Он добавил, что все здесь говорит о том, что жизнь в этих местах налаживается.

О совместном патрулировании президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились 22 октября в Сочи. План по выходу из кризиса на северо-востоке Сирийской Арабской Республики возник после начала 9 октября турецкой военной операции «Источник мира», направленной против курдов.