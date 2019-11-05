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СМИ сообщили о задержании сестры аль-Багдади

Анна Касаткина
03:10 05.11.2019
Расмию Авад арестовали во время рейда вблизи города Азаз на севере Сирии.
СМИ сообщили о задержании сестры аль-Багдади
© Фото: foxnews

Старшую сестру ликвидированного лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади задержали на севере Сирии, сообщают СМИ со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника. По его словам, от женщины хотят получить ценную информацию о внутренней работе террористической группировки.

Уточняется, что 65-летнюю Расмию Авад задержали во время рейда вечером 4 ноября вблизи города Азаз в провинции Алеппо. Вместе с ней находились муж, невестка и пятеро детей.

«Этот арест – золотая жила. То, что она знает, может значительно расширить понимание деятельности группировки и поймать нам больше "плохих парней"», - цитирует чиновника Associated Press.

О ликвидации аль-Багдади в конце октября заявил президент США Дональд Трамп. Позже смерть своего лидера подтвердили в ИГИЛ* и назвали имя его преемника.

* - «Исламское государство», ИГИЛ, ИГ - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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