На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из РФ

Украина готова к прекращению транзита газа из России с 1 января 2020 года. При этом страна стремится сохранить доходы от транспортировки газа, заявил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель.

По его словам, в хранилищах государства содержится 21,7 млрд кубометров газа, что является рекордным количеством.

«Мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории… Однако мы ни в коем случае не исключаем приоритетности подписания договора на транспортировку газа», - сказал Оржель в эфире ICTV.

Он добавил, что Украина работает над тем, чтобы подписать договор с «Газпромом» по «новым европейским правилам».

Ранее исполнительный директор госкомпании Украины «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил об исковом требовании в «Газпрому» о пересмотре тарифа на транспортировку. Витренко отметил, что, согласно требованию, российская компания должна выплатить «Нафтогазу» 11,8 млрд долларов и проценты в качестве компенсации.