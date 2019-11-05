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Радиоэлектронное поражение: военные США назвали сферу, уязвимую перед Россией

Наталия Майорова
03:39 05.11.2019
По словам подполковника ВС США, американская армия медленнее остальных совершенствует методы РЭБ, в связи с чем именно эта сфера является наиболее уязвимой.
Радиоэлектронное поражение: военные США назвали сферу, уязвимую перед Россией
© Фото: Стрингер РИА Новости

Американские военнослужащие заявили о своей уязвимости перед угрозами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в случае военного конфликта с Россией или Китаем.

По словам подполковника ВС США Гари Лайка, национальная армия медленнее остальных совершенствует методы РЭБ. Например, во время учений военные США не выключают свои мобильные телефоны, выдавая таким образом свое точное местоположение.

Он добавил, что военнослужащие США также забывают заранее создавать резервные каналы в случае, если основная связь заглушена. И этим, по мнению Лайка, могут воспользоваться Россия и Китай.

«Если бы вы спросили, готовы ли мы к работе с электромагнитным спектром, я бы ответил, что "нет"», - цитирует его Breaking Defence.

Подполковник ВС США отметил, что тренировки американских военных лишь осложняют требования регуляторов, которые налагают ограничения на средства РЭБ по времени работы и мощности используемой аппаратуры.

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