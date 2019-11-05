Все получится: назван самый счастливый день 2020 года

В наступающем 2020 году есть день, который считается одним из наиболее удачных. По словам популярного психолога и нумеролога Таши Ункель, этой датой является 20 февраля.

Эксперт пояснила, что если сложить все числа в одно, то получится восьмерка.

«Это действительно будет очень сильный, хороший день, и если кто-то хочет назначить бракосочетание, то в этот день его можно делать», - цитирует Ункель «360».

Что же касается отрицательного влияния даты, то таким днем, по словам психолога, следует считать 20 марта, поскольку сумма чисел здесь равняется девяти.

Ункель отметила, что девять - это завершение процесса, и если намечать на этот день какое-то мероприятие, то оно пройдет феерически, но повторить его позже будет практически невозможно.