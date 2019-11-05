Космический аппарат Voyager 2 спустя 40 лет вышел в межзвездное пространство

Спустя более чем 40 лет после запуска космический аппарат Voyager 2 вышел в межзвездное пространство. Устройство передало оттуда первые данные.

«Voyager 2 покинул гелиосферу - защитный пузырь из частиц и магнитных полей, созданный Солнцем», - говорится в сообщении NASA.

Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли еще 5 ноября 2018 года. Однако только спустя год собранная Voyager 2 информация достигла Земли, после чего была расшифрована специалистами.

Ранее за пределы гелиосферы выходил лишь один космический аппарат - Voyager 1. Данные с него позволили ученым понять, что гелиосфера защищает Землю от межзвездной радиации почти на 70%.

Данные с Voyager 2 стали подтверждением того, что между гелиосферой и межзвездным пространством существует четкая граница.

Оба аппарата в настоящее время находится в так называемой переходной зоне, которая еще не свободна от вещества гелиосферы, уточняет The Guardian.