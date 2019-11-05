Зеленский поручил организовать украинские войска по стандартам НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский велел внедрить в стране новую систему руководства и управления силами обороны в соответствии со стандартами НАТО. Поручение он отдал на встрече с руководством Верховной рады и правительством 5 ноября.

Помимо этого, в структуре министерства обороны также должна появиться военная полиция. Главе ведомства Андрею Загороднюку предстоит выполнить поставленную главой государства задачу до 31 декабря.

Раннее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО. Он отметил, что для ускорения этого процесса стране необходимо усилить собственную безопасность, реформировать систему управления и эффективнее бороться с коррупцией.