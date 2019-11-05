Водительские права Брежнева выставили на торги

Водительское удостоверение бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и талон предупреждений к документу выставили на торги. Права были выданы в 1976 году. Предполагаемая цена лота составляет 1,5 миллиона рублей.

По данным аукционного дома «Литфонд», документы находятся в отличном состоянии.

«Водительское удостоверение ААК №000077 10,5×7,5 см. Естественно, что владелец был допущен для управления всеми категориями транспортных средств», - говорится в сообщении.

Более того, на талоне отсутствуют дыры, свидетельствующие о нарушениях у водителя. Оба документа заламинированы. Они хранились на даче Брежнева, уточнили в аукционном доме.

«По свидетельству сдатчика, это был "шуточный подарок" от министра МВД Николая Анисимовича Щелокова», - сообщается в описании лота.

Ожидается, что аукцион состоится уже 14 ноября.