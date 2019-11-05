Путин в шутку сравнил командира студотрядов с Брежневым

Президент России Владимир Путин сравнил командира центрального штаба Российских студенческих отрядов с Леонидом Брежневым. Шутка прозвучала во время встречи главы государства с представителями движения в Кремле.

Командир штаба Михаил Киселев решил выступить первым и поблагодарил президента за возможность встречи.

«У Вас сколько значков! Как у Леонида Ильича Брежнева!», - с иронией заметил Путин.

Киселев на это ответил, что количество значков у него все же меньше. После этого в зале пошутили: «Но целуется так же».

«Главное, чтобы знал, с кем целоваться», - мгновенно отреагировал президент.

Командир пояснил, что целуется только с любимой женой и также может поцеловать сына на ночь.

Путин побеседовал с руководителями центрального штаба и региональных отделений студотрядов, победителями трудовых проектов в Кремле 5 ноября. Встречу приурочили к 60-летнему юбилею движения и 15-летию современного этапа его развития.