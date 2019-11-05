Солист «Агаты Кристи» спел для бойцов в Донбассе: видео

Один из основателей российской рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил перед солдатами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Музыкант посетил находящийся на передовой батальон «Спарта». Само выступление состоялось в Донецком аэропорту. Самойлов исполнил песни «Агаты Кристи» и собственные музыкальные произведения на военную тематику.

Группу «Агата Кристи» в 1985 году создали в Свердловске братья Глеб и Вадим Самойловы, а также Александр Козлов. Они были авторами всех песен. В 2009 году группа проехалась по стране с прощальным туром, последний концерт состоялся на «Нашествии» в 2010 году.