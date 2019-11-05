Украина предложила Эстонии вместе бороться с «Северным потоком - 2»

Глава кабинета министров Украины Алексей Гончарук призвал министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу усилить противодействие строительству российского газопровода «Северный поток – 2». Он полагает, что странам ЕС и НАТО нужно скоординировать свои действия в этом направлении.

«Важно, чтобы государства-члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы», - заявил Гончарук во время двусторонней встречи с Рейнсалу.

Эстонский министр в ответ отметил важность этого вопроса. Он согласился с необходимостью объединить усилия для борьбы с российским проектом, сообщает пресс-служба украинского правительства.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что строительство «Северного потока – 2» носит исключительно коммерческий характер и не имеет политической подоплеки. Он добавил, что задача проектов по прокладке новых газопроводов на территории Европы – убрать транзитные риски и укрепить энергетическую безопасность этой части света.