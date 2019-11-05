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Производство и технологии: глава Минпромторга РФ встретился с министром обороны Индии

Тамара Астапенкова
22:06 05.11.2019
В рамках встречи прошла совместная промышленная конференция, на которой индийская сторона презентовала программу «Делай в Индии».
Производство и технологии: глава Минпромторга РФ встретился с министром обороны Индии
© Фото: Минпромторг РФ

Во вторник, 5 ноября, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров встретился с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. Стороны обсудили продолжение сотрудничества и реализацию совместных проектов в области передачи технологий.

«Понимая стратегическую установку Индии на индустриализацию, мы готовы развивать наше партнерство за счет передачи индийским предприятиям технологий по производству и ремонту военной и гражданской техники. Расширенное промышленное партнерство, помимо взаимовыгодных экономических аспектов, создаст неразрывные технологические связи между нашими странами», - заявил Мантуров.

Глава военного ведомства Индии добавил, что страна рассчитывает на продолжение сотрудничества и в сфере программы локализации и передачи технологий.

В рамках встречи Мантурова и Сингха прошла совместная промышленная конференция, на которой индийская сторона презентовала программу «Делай в Индии». Планируется, что эта программа позволит наладить совместно производство промышленной продукции и передачу технологий.

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