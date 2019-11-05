Военная полиция РФ провела патрулирование в провинции Эль-Хасака

Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы в провинции Эль-Хасака. Военнослужащие следуют по маршруту Камышлия – Дейруна-Ага. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Боренков сообщил, что только 5 ноября было зафиксировано 27 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на территории идлибской зоны деэскалации. Были обстреляны населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

Российская сторона действует в рамках реализации положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, который был подписан Россией и Турцией 22 октября.