Альтернатива «Википедии», «пещерные русофобы» и мягкая сила: главное из выступления Путина на Совете по русскому языку

Прозаики, поэты, литературоведы - весь цвет филологии собрался сегодня в Екатерининском зале Кремля. Там прошло заседание Совета по русскому языку. Мероприятие возглавил президент России Владимир Путин.

Специалисты сетовали в кремлевских кулуарах о проблемах русского языка, говорили и о том, что у поколения нулевых скудеет словарный запас.

Открывая заседание, Владимир Путин отметил, что сейчас этой научной отрасли не хватает специалистов. По словам главы государства, это раньше в педагогических вузах учились пять лет, теперь же, по западному образцу, создали бакалавриат и магистратуру, но для чего - президенту непонятно.

«Это просто голая схема модная? Или в этом есть какой-то смысл?», - поинтересовался Путин у собравшихся.

Другая проблема, по словам российского лидера, заключается в том, что даже с распределением квот в эту самую магистратуру творится неразбериха.

Директор Ясной Поляны и потомок Льва Толстого - Владимир Толстой во время заседания говорил о том, что на русскоязычные центры за рубежом нельзя жалеть денег. Владимир Путин с ним согласился и добавил, что сейчас «пещерные русофобы» объявили войну русскому языку в некоторых странах.

«Войну русскому языку объявляют не только “пещерные русофобы”, - а это мы тоже наблюдаем, думаю, что это не секрет, - разного рода маргиналы здесь активно работают и агрессивные националисты. К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой. Но за ней, и это тоже должно быть понятно и ясно, все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе права на родную речь, на культуру и историческую память», - заявил президент России.

Если нет единой системы, то все рушится. Так происходит и с образованием, считает Путин. Путаясь в источниках информации 18-летние погружаются в Сеть. В этой связи президент России предложил создать Большую российскую энциклопедию в электронном виде, которая станет лучшей заменой «Википедии».

«По поводу “Википедии”... Лучше заменить ее Большой российской новой энциклопедией в электронном виде. Это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», - сказал он.

Помимо этого, президент отдал распоряжение подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами русского языка, которые будут обязательны для всех госструктур и СМИ.

Кроме того, глава государства согласился с идеей организации и подготовки празднования 225-летия со дня рождения Александра Пушкина в 2024 году. Путин также пообещал поддержать создание проекта, целью которого станет популяризация материалов, связанных с жизнью и творчеством поэта, и создание просветительских учебников нового типа.