В Латвии утвердили закон о прекращении присвоения детям статуса «неграждан»

Посольство России в Латвии приветствовало утверждение закона о прекращении присвоения статуса «неграждан» детям, у которых хотя бы один из родителей является «негражданином» прибалтийской страны. Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства.

«Приветствуем официальное утверждение президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом закона о прекращении присвоения c 1 января 2020 г. дискриминационного статуса “неграждан” детям, у которых хотя бы один из родителей является “негражданином”», - заявили российские дипломаты.

В посольстве РФ при этом добавили, что Латвия, спустя почти три десятилетия, наконец прислушалась к мнению международных правозащитных организаций и приняла решение отказаться от дальнейшего «автоматического воспроизводства унизительного статуса».

«Считаем этот шаг важной вехой на пути полной ликвидации массового безгражданства в Латвии», - подчеркивается в сообщении.

Дипломаты также призвали латвийские власти не останавливаться на достигнутом и окончательно признать, что люди, которые трудились на благо Латвии и внесли свой вклад в ее развитие, имеют бесспорное право на получение гражданства этого государства.