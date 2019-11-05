Автомобиль сбил двоих детей в центре Москвы

Вечером во вторник, 5 ноября, в Пресненском районе Москвы на Шмитовском проезде легковой автомобиль сбил двоих детей. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как рассказал «Звезде» водитель, который, предположительно, является виновником инцидента, несовершеннолетние не получили сильных травм.

«Я расстроен. Улица была плохо освещена. Может быть я отвлекся. Ехал я небыстро, но ребят задел. Мы вызвали скорую помощь и ГИБДД. После осмотра врачи сказали, что дети не получили травм, только ушибы», - прокомментировал произошедшее мужчина.

При этом он назвал возраст пострадавших. По его словам, одному из них одиннадцать лет, другому - восемь с половиной.