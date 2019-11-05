Иран возобновляет обогащение урана на объекте в Фордо

С 6 ноября Тегеран начинает обогащение урана на объекте в Фордо на уровне 5%. Ранее процесс был приостановлен ядерной сделкой. Об этом заявил глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

«Завтра начнется обогащение урана до 5% на объекте в Фордо Это будет сделано в присутствии инспекторов МАГАТЭ», - приводит слова Салехи агентство ISNA.

Ранее стало известно, что Иран вдвое увеличил число центрифуг для обогащения урана. Оборудование страны позволяет производить обогащенный уран в десять раз быстрее.

Ядерная сделка была заключена в 2015 году, когда в рамках формата «5+1» Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран договорились о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). С Ирана снимались санкции США в обмен на ограничение ядерной программы.

Первый раз Иран отошел от ряда пунктов по ядерной сделке в мае 2019 года, в годовщину выхода США из соглашения. Тогда, Трамп объявил не только о выходе из ядерной программы, но и заявил о восстановлении санкций, которые были приостановлены в отношении Ирана. В мае Тегеран отошел от договоренностей по запасам обогащенного урана и тяжелой воды.

В июле Иран вновь нарушил ряд пунктов и заявил, что будет обогащать уран на уровне, необходимом стране и довел до 4,5% при оговоренном сделкой лимите 3,67%.

В сентябре Иран в третий раз нарушил ядерную сделку, приступив к работе с рядом центрифуг и не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.