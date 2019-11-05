Путин дал оценку роли стройотрядов в жизни страны

Студенческие строительные отряды всегда достойно справлялись с поставленными перед ними задачами. Об этом на встрече с представителями стройотрядовского движения заявил президент России Владимир Путин.

«Я, честно говоря, не знаю случаев, когда стройотряды не выполняли задачи, которые перед ними стояли. Сам по себе факт участия в стройке, работе, нахождение вместе в одной компании, причем объединенные общим делом - это всегда приятно», - сказал глава государства, обращаясь к молодым людям.

Президент при этом добавил: стройотрядовское движение всегда «подставляло плечо» стране, хотя работать им зачастую приходилось в очень сложных условиях.

На сегодняшний день в стройотрядах работают приблизительно 240 тысяч человек. Российский лидер выразил надежду на то, что движение получит от его участников новый импульс развития и будет двигаться вперед.