Из-за мобильного телефона: в Адыгее нашли тело пропавшей школьницы

Следователи республики Адыгея сообщили, что в городе Майкопе найдено тело пропавшей еще в мае школьницы. По факту безвестного исчезновения 16-летней Дарьи было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Известно, что 24 мая 2019 года около 11.00 девушка вышла из лицея №34, который находится на улице Первомайская, и не вернулась домой.

«Установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель, который под давлением улик стал давать признательные показания», - говорится в сообщении на сайте регионального СК РФ.

По словам омбудсмена в Адыгее Александра Ивашина, подозреваемый встретил девушку у реки. Предположительно, 47-летний мужчина расправился с ней из-за мобильного телефона, сообщает РИА Новости.