СМИ: банки Европы создают собственную платежную систему для замены американских

Двадцать европейских банков занимаются разработкой единой европейской платежной системы, способной заменить американские Visa, Master Card и другие. Об этом пишет AFP со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, инициатива родилась еще в 2017 году, когда Европейский центральный банк задался вопросом надежности платежей в Европе. При этом изначально идея носила политический характер.

«Изначально PEPSI (Pan-European Payment System Initiative) была не технической, а политической», - приводит AFP слова источника.

В материале подчеркивается, что ни одно финансовое учреждение пока официально не подтвердило свое участие в этой программе. В то же время, по словам источников, к разработке такой системы подключились большинство французских кредитных организаций, а также немецкий Deutsche Bank.

AFP попросили прокомментировать эту информацию ответственного за банковские карты и средства оплаты французского BNP Paribas Карло Боверо. В ответ специалист заявил, что финансовые учреждения разных стран Европы обсуждали данную инициативу.