Госдума в первом чтении одобрила законопроект о вытрезвителях

Депутаты российской Госдумы одобрили в первом чтении проект закона, согласно которому регионы РФ смогут создавать специальные социальные учреждения для помощи людям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения (вытрезвители). По замыслу авторов проекта, доставлять граждан в такие учреждения будут сотрудники правоохранительных органов.

В документе сказано, что перед тем, как доставить человека в вытрезвитель, его должен будет осмотреть медицинский работник.

Напомним, в октябре комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в стране системы медицинских вытрезвителей.