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Путин предложил заменить «Википедию» на Большую российскую энциклопедию

Тамара Астапенкова
19:42 05.11.2019
На подобном ресурсе будет представлена достоверная информация, изложенная в хорошей современной форме, уверен глава государства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Valentin Wolf, globallookpress, Владимир Федоренко, РИА Новости

Владимир Путин предложил создать Большую российскую энциклопедию в электронном виде, которая станет лучшей заменой «Википедии». Об этом президент РФ заявил на заседании совета по русскому языку.

«По поводу “Википедии”... Лучше заменить ее Большой российской новой энциклопедией в электронном виде. Это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», - предложил Путин.

Ранее Владимир Путин поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами русского языка, которые станут обязательными для всех государственных структур и СМИ.

Глава государства также выразил обеспокоенность войной, которую в некоторых странах «пещерные русофобы» объявили русскому языку. Он добавил, что за этим стоит прямое нарушение прав человека, в том числе и права на родную речь, культуру и историческую память.

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