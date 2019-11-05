«Не понимаете, что происходит в жизни»: Путин раскритиковал работу Минобрнауки

Президент России Владимир Путин раскритиковал работу руководителя Министерства науки и высшего образования Михаила Котюкова. По мнению главы государства, ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на самом деле.

Во время заседания Совета по русскому языку, российский лидер попросил министра прокомментировать информацию о том, что последние три года в магистратуре Воронежского государственного университета на филологическом факультете есть шесть бюджетных мест, в то время как группа магистров, согласно требованию министерства, не может быть меньше 12 человек.

По мнению Владимира Путина, нельзя предполагать, что «еще шесть за свой счет придут учиться, это же не модная какая-то специальность, которая доходы какие-то приносит, не нефть и газ».

В свое оправдание Михаил Котюков заявил, что в Министерстве науки и высшего образования в этом случае «основываются на тех статистических данных, которые уже есть за прошлые три года».

«Плохо, значит, что вы основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит на земле, в жизни. Значит, нужны какие-то коррективы в ваши правила», - сказал Путин.

Президент при этом добавил, что «если уж вы ввели правила, согласно которым группа не может быть сформирована меньше чем на 12 человек, тогда дайте им 12 бюджетных мест». Глава государства поручил «навести порядок и посмотреть, что реально в жизни происходит».

Во время заседания Владимир Путин также заявил о своей обеспокоенности в связи с войной, которую «пещерные русофобы» объявили русскому языку в некоторых странах, где подобная политика уже стала государственной. При этом президент подчеркнул, что за такой политикой стоит «прямое нарушение прав человека», включая нарушение «права на родную речь, на культуру и историческую память». По словам главы государства, сейчас на России «лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы».