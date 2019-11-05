Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Не понимаете, что происходит в жизни»: Путин раскритиковал работу Минобрнауки

Роман Захаров
19:29 05.11.2019
Глава государства поручил министру науки и высшего образования Михаилу Котякову «навести порядок» в ведомстве.
«Не понимаете, что происходит в жизни»: Путин раскритиковал работу Минобрнауки
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин раскритиковал работу руководителя Министерства науки и высшего образования Михаила Котюкова. По мнению главы государства, ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на самом деле.

Во время заседания Совета по русскому языку, российский лидер попросил министра прокомментировать информацию о том, что последние три года в магистратуре Воронежского государственного университета на филологическом факультете есть шесть бюджетных мест, в то время как группа магистров, согласно требованию министерства, не может быть меньше 12 человек. 

По мнению Владимира Путина, нельзя предполагать, что «еще шесть за свой счет придут учиться, это же не модная какая-то специальность, которая доходы какие-то приносит, не нефть и газ».

В свое оправдание Михаил Котюков заявил, что в Министерстве науки и высшего образования в этом случае «основываются на тех статистических данных, которые уже есть за прошлые три года».

«Плохо, значит, что вы основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит на земле, в жизни. Значит, нужны какие-то коррективы в ваши правила», - сказал Путин.

Президент при этом добавил, что «если уж вы ввели правила, согласно которым группа не может быть сформирована меньше чем на 12 человек, тогда дайте им 12 бюджетных мест». Глава государства поручил «навести порядок и посмотреть, что реально в жизни происходит». 

Во время заседания Владимир Путин также заявил о своей обеспокоенности в связи с войной, которую «пещерные русофобы» объявили русскому языку в некоторых странах, где подобная политика уже стала государственной. При этом президент подчеркнул, что за такой политикой стоит «прямое нарушение прав человека», включая нарушение «права на родную речь, на культуру и историческую память». По словам главы государства, сейчас на России «лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы». 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.11.2019, 17:05
Путин распорядился подготовить единый корпус словарей и справочников по русскому языку
Дата05.11.2019, 14:00
100 лет Военному университету Минобороны России: история и возможности легенды
Дата05.11.2019, 07:50
Российские фигуристы вернулись с Гран-при во Франции с двумя золотыми и тремя серебряными медалями
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата05.11.2019, 17:55
Главком ВМФ рассказал, когда заложат ледокол «Николай Зубов»
Дата05.11.2019, 13:26
Первая в истории посадка Су-27К на палубу: уникальные кадры
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:42 В стране и мире
Путин предложил заменить «Википедию» на Большую российскую энциклопедию
19:29 В стране и мире
«Не понимаете, что происходит в жизни»: Путин раскритиковал работу Минобрнауки
19:10 В стране и мире
Рабыня аль-Багдади рассказала о жизни с террористом
18:51 Армия
Видео
Сквозь дым и непогоду: в Омске прошли командно-штабные мобилизационные учения ВДВ
18:48 Армия
Видео
Спасти от болезней: военные химики продезинфицировали подтопленный Биробиджан
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Дайверы обнаружили на дне моря почти тысячу бутылок редкого алкоголя
Черный список диетолога: врач перечислила самые опасные десерты
Звездная пыль: стали известны расценки артистов на новогодние корпоративы
Видео
Эксперт объяснил мотивацию НАТО, классифицировавшего Су-57 как «уголовника»
Названы способы компенсировать недостаток солнечного света
Названы пять главных шагов для тех, кто хочет похудеть без физкультуры
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.