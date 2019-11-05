Рабыня аль-Багдади рассказала о жизни с террористом

Девочка-рабыня, освобожденная в мае во время операции США в Сирии, рассказала о последних месяцах жизни лидера террористической организации ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади. По словам подростка, главарь ИГ* постоянно боялся предательства, переезжал с места на место, не пользовался мобильным телефоном, скрывался под землей и даже переодевался в пастуха, сообщает Associated Press.

В конце 2017 года семнадцатилетняя рабыня с аль-Багдади, его женой и ближайшим окружением должна была переехать в сирийскую провинцию Идлиб. Ночью вместе с конвоем они разместились в трех автомобилях, но когда выехали на главную дорогу, то сопровождение вернулось назад. Скорее всего это было сделано, чтобы не привлекать внимание и не подвергнуться нападению.

Девочка рассказала, что аль-Багдади передвигался в сопровождении семи приближенных, а затем передал часть своих полномочий одному из заместителей.

По информации агентства, аль-Багдади с рабыней и окружением около недели находился в городке Хаджин, расположенном неподалеку от иракской границы. Затем они переехали на север, в приграничный город Дашишу. Там подростка поселили в дом тестя главаря ИГ* и его ближайшего помощника Абу Абдулла аль-Зубайе. Девочка жила там до весны 2018 года. Самопровозглашенный халиф периодически приезжал к тестю, насиловал ее и избивал. Затем подростка подарили другому мужчине, который увез ее из Дашиши. После этого она больше не видел аль-Багдади, но тот позднее прислал ей в подарок украшение.

Агентство выдвигает версию, что аль-Багдади в последние месяцы своей жизни стал совсем подозрительным. Он постоянно опасался предательства и носил пояс смертника, заставляя делать тоже самое и своих соратников. Его состояние ухудшалось из-за диабета, ему приходилось принимать инсулин, из-за чего он не мог соблюдать пост. Лидер ИГИЛ* призывал отказаться от поста и свое ближайшее окружение.

Напомним, 27 октября Дональд Трамп сообщил о ликвидации главного террориста Абу Бакра аль-Багдади, смерть которого подтвердили и в ИГИЛ*.

Сегодня, 5 ноября, стало известно о задержании на севере Сирии старшей сестры уничтоженного лидера ИГ*. Предполагается, что женщина может знать ценную информацию о работе террористической группировки.

ИГ*, ИГИЛ* - запрещенная в РФ террористическая группировка.