Воспитание силой: на приемных родителей с Камчатки, избивавших ребенка, завели уголовное дело

На Камчатке следователи проверяют видео с женщиной, на котором та избивает трехлетнего ребенка, кричит и дразнит его едой. Такие кадры появились в социальных сетях, и, как оказалось, ребенка истязают уже давно. На кадрах приемная мать бьет мальчика по голове, в то время как он едва сдерживает слезы и боится что-либо возразить.

Арсению всего три года. Родную мать лишили родительских прав почти сразу после его рождения. Чтобы не отдавать внука в детский дом, бабушка, которая сама не в состоянии была взять на себя заботу о ребенке, попросила об опеке сына, родного дядю мальчика. Но очень скоро методы воспитания приемного отца стали бросаться в глаза соседям и знакомым.

«Я семью знала. Но что до такой степени ребенка бьют, я, конечно, не знала. Я это увидела уже, когда приходила к ним домой в гости. У него были синяки на ягодицах, на спине полосы синие и синяк под глазом. Меня это повергло в шок», - рассказывает соседка неблагополучной семьи.

Женщина позвонила на горячую линию «Ребенок в опасности», началась проверка. Опекун признался, что с апреля по июль 2019 года за каждую провинность бил мальчика ремнем. На него завели сразу два уголовных дела, однако позже выяснилось, что мужчина покрывал супругу. Это стало ясно, когда в Сети появились кадры, на которых отчетливо видно, что увечья ребенку наносит именно она.

«Да у меня сердце кровью облилось. До сих пор в себя прийти не могу, бедный Арсюха», - сетует бабушка мальчика Анжела Корчагина, которая увидела кадры избиения ребенка.

Уголовное дело на дядю Арсения передано в суд, а в отношении его жены проводится доследственная проверка, которая завершится во второй половине ноября. Сейчас мальчик находится на попечении временной семьи.