Шойгу вручил Военному университету Минобороны РФ орден Жукова

Министр обороны РФ вручил Военному университету орден Жукова. В ходе торжественной церемонии он поблагодарил ветеранов учебного заведения и отметил, что более 70 преподавателей получили опыт в Сирийской Арабской Республике.

«Хотел бы поздравить всех с этой высокой наградой, заслуженной наградой. Ветеранам пожелать здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Спасибо вам за то, что вы сделали. Ну а нынешнее поколение руководителей университета постарается сохранить все то, что было сделано вами», - сказал глава российского военного ведомства.

По его словам, среди выпускников учебного заведения более 700 генералов и адмиралов, 300 героев Советского Союза и 15 героев Российской Федерации, пять героев Социалистического Труда.

За свою историю Военный университет вместе со своими вузами-правопреемниками обучили свыше 230 тысяч специалистов.

Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации (далее - Военный университет) - межвидовая военная образовательная организация, ведущий учебно-методический и научный центр Вооруженных Сил Российской Федерации по военной проблематике гуманитарного, социального, юридического, филологического, финансово-экономического и дирижерского направлений подготовки офицерских кадров.

Является правопреемником Военно-политической академии имени В. И. Ленина, Военного института иностранных языков, Военно-юридической академии, Ярославского высшего военного финансового училища имени генерала армии А. В. Хрулева, Львовского высшего военно-политического училища, Московской военной консерватории.

День образования Военного университета установлен 5 ноября (день формирования Учительского института Красной армии в 1919 году).