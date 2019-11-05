Лаврову подарили африканский там-там после переговоров в Москве
В ответ глава российской дипломатии преподнес своему коллеге из Бурунди тульскую гармонь.
© Фото: МИД РФ, Facebook
Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Бурунди в Москве закончились обменом подарками. Стороны вручили друг другу национальные музыкальные инструменты.
Сергей Лавров преподнес своему коллеге тульскую гармонь, а в ответ глава МИД Бурунди - государства в Восточной Африке - подарил главе российской дипломатии там-там.
Соответствующая информация опубликована на официальной странице российского МИД в Facebook.
«Сергей Лавров вручил гостю тульскую гармонь, а Эзикиела Нибигира преподнес российскому коллеге в дар древний африканский ударный музыкальный инструмент там-там», - указывается в сообщении.
Там-там представляет собой большой барабан с деревянными щитками вместо кожи.