Умер актер театра Et Cetera Петр Смидович

Ушел из жизни актер театра Et Cetera Петр Смидович. О трагедии стало известно сегодня, после того как пресс-служба театра разместила соответствующее сообщение на своем сайте. В последнее время Смидович долго и тяжело болел. Ему было 65 лет.

«Петр Глебович звездно начинал во МХАТе, работал с великими мхатовскими стариками, еще никому не известный молодой артист, он был партнером Зуевой, Савиной и Попова, Евстигнеева и Невинного. Здесь его очень быстро полюбили, его приняли, он стал своим и успел сыграть во многих спектаклях, и сыграть блистательно», - говорится в сообщении на сайте театра.

В последний раз Петр Смидович вышел на сцену в спектакле «Сердце не камень». Партнеры актера отметили, что уже тогда он плохо себя чувствовал и был серьезно болен.

Только благодаря внутренней энергетике, желанию играть и комедийному азарту артиста зритель не догадывался о его истинном состоянии. О дате и месте прощания с Петром Смидовичем не сообщается.