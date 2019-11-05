Путин согласился с идеей подготовки празднования 225-летия Пушкина

Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку согласился с идеей организации и подготовки празднования 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина в 2024 году.

«Обещаю вам - указ такой выпустим, я его подпишу», - сказал российский лидер в ответ на соответствующее предложение.

Глава государства согласился поддержать создание проекта, целью которого станет популяризация материалов, связанных с жизнью и творчеством Александра Пушкина, а также создание просветительских учебников нового типа.

Кроме того, президент России поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами русского языка, которые будут обязательны для всех госструктур и СМИ, и заявил о своей обеспокоенности в связи с войной, которую «пещерные русофобы» объявили русскому языку в некоторых странах, где подобная политика уже стала государственной.