Таинственную коллекцию украшений Зыкиной показали перед торгами: видео

В Москве представили на всеобщее обозрение коллекцию драгоценных украшений народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. В декабре 2019 года часть знаменитой ювелирной коллекции уйдет с молотка на мемориальном аукционе. На торгах будут представлены около 40 лотов. Это бриллиантовые серьги, кольца, броши, браслеты и колье, стартовая стоимость которых начинается от одного миллиона рублей.

© ТРК "Звезда"

О драгоценностях певицы ходили легенды еще во времена СССР. Стоимость коллекции оценивалась в десятки миллионов долларов. После смерти Людмилы Зыкиной в 2009 году из-за коллекции произошла настоящая детективная история с похищением, попыткой перепродажи и уголовным делом.

© ТРК "Звезда"

На предстоящем аукционе главными лотами станут любимые серьги певицы с бриллиантами и сапфирами, которые, по легенде, подарил ей Гейдар Алиев, президент Азербайджана с 1993 по 2003 год.

© ТРК "Звезда"

Помимо украшений, на торги выставят личные вещи певицы: кроссовки, шубы, сумки, музыкальные пластинки и даже кошелек, в котором до сих пор хранятся чеки и квитанции артистки, в том числе и на получение пенсии. Инициатором аукциона выступил племянник Людмилы Зыкиной. По его словам, таким образом он сможет увековечить память великой родственницы.