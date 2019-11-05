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Под прикрытием «Орланов»: как прошло совместное патрулирование сирийско-турецкой границы

Лина Давыдова
Павел Ремнев
18:09 05.11.2019
Совместное патрулирование сирийско-турецкой границы осуществляется в соответствии с подписанным 22 октября в Сочи меморандумом между Москвой и Анкарой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК Звезда

Российская военная полиция и пограничная служба Турции продолжают патрулировать северо-восток и северо-запад Сирии. Сегодня было завершено совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы, расположенного в нескольких километрах к северу от населенного пункта Кобани. Маршруты были заранее проработаны российской военной полицией.

Как рассказал с места событий корреспондент «Звезды» Павел Ремнев, перед каждым патрулированием маршрут отрабатывается саперами, а колонну российских военнослужащих и турецких солдат с воздуха прикрывают беспилотники «Орлан-10».

«Российские военнослужащие очень серьезно подошли к безопасности турецких солдат, чтобы защитить их от каких-то возможных провокаций. Колонна формируется таким образом, чтобы голову и хвост составляли российские машины. Турецкие военные и техника идут в середине», - рассказал журналист «Открытому эфиру».

Такие совместные патрулирования российской военной полиции и пограничной службы Турции будут проводиться дважды в неделю.

Совместные усилия Москвы и Анкары по урегулированию ситуации на сирийско-турецкой границе уже ощущают на севере САР. Местные жители возвращаются в свои дома, возобновляют сельское хозяйство и торговлю.

Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября в Сочи меморандумом между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.

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