Под прикрытием «Орланов»: как прошло совместное патрулирование сирийско-турецкой границы

Российская военная полиция и пограничная служба Турции продолжают патрулировать северо-восток и северо-запад Сирии. Сегодня было завершено совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы, расположенного в нескольких километрах к северу от населенного пункта Кобани. Маршруты были заранее проработаны российской военной полицией.

Как рассказал с места событий корреспондент «Звезды» Павел Ремнев, перед каждым патрулированием маршрут отрабатывается саперами, а колонну российских военнослужащих и турецких солдат с воздуха прикрывают беспилотники «Орлан-10».

«Российские военнослужащие очень серьезно подошли к безопасности турецких солдат, чтобы защитить их от каких-то возможных провокаций. Колонна формируется таким образом, чтобы голову и хвост составляли российские машины. Турецкие военные и техника идут в середине», - рассказал журналист «Открытому эфиру».

Такие совместные патрулирования российской военной полиции и пограничной службы Турции будут проводиться дважды в неделю.

Совместные усилия Москвы и Анкары по урегулированию ситуации на сирийско-турецкой границе уже ощущают на севере САР. Местные жители возвращаются в свои дома, возобновляют сельское хозяйство и торговлю.

Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября в Сочи меморандумом между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.