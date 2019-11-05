Путин распорядился подготовить единый корпус словарей и справочников по русскому языку

Президент России Владимир Путин поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами русского языка, которые будут обязательны для всех госструктур и СМИ. Свое распоряжение он озвучил во время заседания Совета по русскому языку.

«Прошу начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации. Они должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами, будь то органы власти - исполнительные, судебные, законодательные, - школы и средства массовой информации», - обратился глава государства к участникам Совета.

Во время заседания Владимир Путин также заявил о своей обеспокоенности в связи с войной, которую «пещерные русофобы» объявили русскому языку в некоторых странах, где подобная политика уже стала государственной. При этом президент подчеркнул, что за такой политикой стоит «прямое нарушение прав человека», включая нарушение «права на родную речь, на культуру и историческую память». По словам главы государства, сейчас на России «лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы».