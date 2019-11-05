После срыва перемирия бойцы ВСУ открыли огонь в районе Петровского

Очередной срыв разведения сил и средств в районе села Петровское в Донбассе вызывает обеспокоенность, но Россия надеется, что процесс будет завершен. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Между тем власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сегодня предложили провести видеоконференцию для согласования новой даты отвода войск. Накануне Киев его сорвал, обвинив ополченцев в нарушении семидневного режима тишины. Однако свидетельства говорят об обратном.

Населенные пункты на неподконтрольных украинским властям территориях подвергаются обстрелам регулярно. Местные жители заняты тем, что пытаются восстановить поврежденные дома до наступления холодов.

Тем временем все новые факты нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ попадают в сводки Совместного центра по контролю и координации.

Огонь ведется в том числе и из ручных противотанковых гранатометов, использование которых запрещено минскими соглашениями. Под обстрелом сегодня оказались населенные пункты Зайцево, Горловка и окраины Донецка.

Украина отказалась отводить силы в Петровском, сославшись на то, что якобы ДНР нарушает обязательное условие - семь дней тишины. Однако и офицеры Совместного центра, и работающие на месте событий представители СМИ почти ежедневно фиксируют разрушения, которые являются результатами обстрелов с украинской стороны.