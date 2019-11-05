Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире конфликт в донбассе ТЕГИ

После срыва перемирия бойцы ВСУ открыли огонь в районе Петровского

Екатерина Габель
17:48 05.11.2019
Несколько населенных пунктов на юго-востоке ДНР и пригороды Донецка сегодня оказались под огнем ВСУ.
После срыва перемирия бойцы ВСУ открыли огонь в районе Петровского
© Фото: ТРК Звезда

Очередной срыв разведения сил и средств в районе села Петровское в Донбассе вызывает обеспокоенность, но Россия надеется, что процесс будет завершен. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Между тем власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сегодня предложили провести видеоконференцию для согласования новой даты отвода войск. Накануне Киев его сорвал, обвинив ополченцев в нарушении семидневного режима тишины. Однако свидетельства говорят об обратном.

Населенные пункты на неподконтрольных украинским властям территориях подвергаются обстрелам регулярно. Местные жители заняты тем, что пытаются восстановить поврежденные дома до наступления холодов.

Тем временем все новые факты нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ попадают в сводки Совместного центра по контролю и координации.

Огонь ведется в том числе и из ручных противотанковых гранатометов, использование которых запрещено минскими соглашениями. Под обстрелом сегодня оказались населенные пункты Зайцево, Горловка и окраины Донецка.

Украина отказалась отводить силы в Петровском, сославшись на то, что якобы ДНР нарушает обязательное условие - семь дней тишины. Однако и офицеры Совместного центра, и работающие на месте событий представители СМИ почти ежедневно фиксируют разрушения, которые являются результатами обстрелов с украинской стороны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.11.2019, 17:05
Путин распорядился подготовить единый корпус словарей и справочников по русскому языку
Дата05.11.2019, 14:00
100 лет Военному университету Минобороны России: история и возможности легенды
Дата05.11.2019, 07:50
Российские фигуристы вернулись с Гран-при во Франции с двумя золотыми и тремя серебряными медалями
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата05.11.2019, 17:55
Главком ВМФ рассказал, когда заложат ледокол «Николай Зубов»
Дата05.11.2019, 13:26
Первая в истории посадка Су-27К на палубу: уникальные кадры
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
конфликт в донбассе
17:48 В стране и мире
После срыва перемирия бойцы ВСУ открыли огонь в районе Петровского
22:43 В стране и мире
После развода сил в Донбассе создадут «районы безопасности»
19:53 В стране и мире
Видео
Разминирование и демонтаж: кадры работы саперов в ЛНР после отвода сил
16:42 В стране и мире
Видео
Украинские военные придумали новые условия для разведения сил в Донбассе
14:25 В стране и мире
Видео
В МИД ДНР рассказали, когда будет предпринята следующая попытка разведения сил в Петровском
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
18:10 Армия
«Триумфы» и «Панцири» вернулись в Россию после учений в Сербии
18:09 В стране и мире
Видео
Под прикрытием «Орланов»: как прошло совместное патрулирование сирийско-турецкой границы
17:55 ОПК
Главком ВМФ рассказал, когда заложат ледокол «Николай Зубов»
17:55 В стране и мире
«Бог миловал»: актер Александр Семчев опроверг слухи о приступе
17:48 В стране и мире
После срыва перемирия бойцы ВСУ открыли огонь в районе Петровского
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Дайверы обнаружили на дне моря почти тысячу бутылок редкого алкоголя
Черный список диетолога: врач перечислила самые опасные десерты
Звездная пыль: стали известны расценки артистов на новогодние корпоративы
Видео
Эксперт объяснил мотивацию НАТО, классифицировавшего Су-57 как «уголовника»
Названы способы компенсировать недостаток солнечного света
Названы пять главных шагов для тех, кто хочет похудеть без физкультуры
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.