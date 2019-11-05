«Бог миловал»: актер Александр Семчев опроверг слухи о приступе

Актер Александр Семчев сейчас не в больнице. Об этом сообщил «Звезде» сам артист. По его словам, у него все хорошо и нет диагноза, о котором писали несколько дней СМИ.

«У меня все хорошо. Бог миловал», - сказал Семчев.

Более того, артист сообщил, что в данный момент он не в Москве, а в находится в отъезде.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что Семчев попал в больницу с сердечным приступом и болями в груди. Писали, что актер находится в тяжелом состоянии и даже лежит в реанимации.

Семчев опроверг эту информацию в комментарии «Звезде».