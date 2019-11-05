«Бог миловал»: актер Александр Семчев опроверг слухи о приступе
Как рассказал артист, у него все хорошо и нет диагноза, о котором писали несколько дней СМИ.
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, Globallookpress
Актер Александр Семчев сейчас не в больнице. Об этом сообщил «Звезде» сам артист. По его словам, у него все хорошо и нет диагноза, о котором писали несколько дней СМИ.
«У меня все хорошо. Бог миловал», - сказал Семчев.
Более того, артист сообщил, что в данный момент он не в Москве, а в находится в отъезде.
Ранее СМИ распространили информацию о том, что Семчев попал в больницу с сердечным приступом и болями в груди. Писали, что актер находится в тяжелом состоянии и даже лежит в реанимации.
Семчев опроверг эту информацию в комментарии «Звезде».