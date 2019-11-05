В МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в Москве

Столичное управление МЧС предупредило жителей Москвы о резком ухудшении погоды, которое произойдет в ближайшие часы. По информации экстренного ведомства, в городе усилится ветер до 12-17 метров в секунду и начнется сильный дождь.

Ненастье продержится в столице до 03:00 среды, 6 ноября.

Спасатели посоветовали владельцам автомобилей не ставить транспортные средства возле рекламных щитов и деревьев, а пешеходам - обходить их стороной.

Вторник 5 ноября 2019 года стал самым теплым в Москве за всю историю метеонаблюдений. По данным синоптиков, днем столбики термометров поднялись до отметки 12,6 градуса по Цельсию, что оказалось выше прежнего рекорда для 5 ноября, который равен 10,3 градуса и был зарегистрирован в 1922 году.