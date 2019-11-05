«Счастливый медведь»: хищник забрел в жилой двор и просто стал играть с мячом на лужайке
Владелец дома спрятался от хищника в комнате и был вынужден вести видеосъемку через окно.
© Видео: Scott Wilhite, Twitter © Фото: Scott Wilhite, Twitter
Житель американского штата Колорадо снял на видео дикого медведя, который пробрался на задний двор его загородного дома и стал играть в мяч. Косолапый резвился на заснеженном дворе, в то время как владелец усадьбы предусмотрительно не решался выгонять хищника.
«Похоже, нам придется покупать новый футбольный мяч. Счастливый медведь», - прокомментировал автор Scott Willhite происходящее на видео в Twitter.
Чем закончились игры медведя во дворе жилого дома, неизвестно. Видео обрывается в тот момент, когда лесной житель начинает кататься по заснеженному газону.