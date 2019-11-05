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Aurus привел в восторг посетителей автосалона в Шанхае

Ян Брацкий
17:01 05.11.2019
Для российского автопроизводителя автосалон в Шанхае может стать стартовой площадкой для продвижения марки на азиатском рынке.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

На международной автомобильной выставке в китайском Шанхае автомобиль представительского класса Aurus покорил гостей мероприятия. Сразу после открытия автосалона новинка отечественного автопрома оказалась в центре всеобщего внимания.

Представители российской делегации не исключают, что подобный интерес может стать началом тесного сотрудничества, как в производстве автомобилей, так и в их покупке. На выставке в Шанхае представлены более трех тысяч компаний из 170 стран мира.

Aurus является первым российским брендом автомобилей премиум-класса. Сейчас машины штучно производятся на мощностях московской площадки НАМИ. Массовое производство планируют запустить в 2021 году на заводе автопроизводителя Sollers в Алабуге (Республика Татарстан).

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