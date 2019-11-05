Во Львове уличному музыканту разбили гитару за песни на русском языке

Неприятностями для уличного музыканта закончилась попытка продемонстрировать свой талант в самом центре Львова. Неизвестные хулиганы разбили молодому человеку гитару за то, что он исполнял песни на русском языке.

Инцидент произошел во время рейда украинских националистов, которые борются с артистами, исполняющими песни на русском языке. В то же время представители радикальной организации, осуществившей эти вылазки, утверждают, что не имеют отношения к случившемуся, сваливая вину на «неизвестных патриотов», пишет портал 032.ua.

Напомним, ранее Верховный суд Украины признал законным введение во Львовской области моратория на «русскоязычный культурный продукт», под которым подразумеваются любые формы культурных произведений на русском языке.