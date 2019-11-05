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Путин: «пещерные русофобы» объявили войну русскому языку

Роман Захаров
16:41 05.11.2019
Президент России отдал распоряжение подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин обеспокоен войной, которую «пещерные русофобы» объявили русскому языку в некоторых странах. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по русскому языку.

«Сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире. Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой», - констатировал президент России.

Владимир Путин убежден, что за такой политикой стоит «прямое нарушение прав человека», включая нарушение «права на родную речь, на культуру и историческую память». По словам российского лидера, сейчас на РФ «лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы».

При этом глава государства отдал распоряжение подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка в качестве государственного языка России.

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