Путин назначил нового посла России в Великобритании

Президент России Владимир Путин назначил послом Российской Федерации в Великобритании Андрея Келина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Келина Андрея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», - говорится в тексте документа.

До этого дипломатический пост занимал Александр Яковенко, который завершил свою миссию 24 августа этого года. В Кремле уход Яковенко с должности назвали обычной ротацией глав диппредставительств, которая никак не связана с ухудшением отношений между двумя государствами.

Временным поверенным в делах посольства был назначен советник-посланник Иван Володин. Яковенко был послом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии с 2011 года.

Андрей Владимирович Келин - выпускник факультета международной журналистики МГИМО МИД СССР. Имеет многолетний опыт дипломатической работы. Свободно владеет английским, голландским и французским языками. В последний раз в качестве посла представлял нашу страну в Бельгии в период с 1998 по 2003 год.