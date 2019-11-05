Звездная пыль: стали известны расценки артистов на новогодние корпоративы

Одной из самых востребованных артисток в этом году считается Светлана Лобода. За выступление в декабре певица просит чуть больше 4,9 миллиона рублей, или 70 тысяч евро. За 3,5 миллиона рублей выступят на новогоднем корпоративе Дмитрий Билан и Полина Гагарина, гонорары которой с 2017 года выросли почти на миллион.

Наргиз Закирова, которая еще год назад была одной из самых востребованных певиц и просила за 45-минутное выступление два миллиона рублей, снизила цену. После многочисленных скандалов ее декабрьское выступление стоит теперь 1,8 миллиона рублей.

Алла Пугачева и Максим Галкин принципиально не работают в новогоднюю ночь. Стоимость поздравления примадонны на корпоративе в декабре может достигать 21 миллиона рублей. В три раза дешевле, семь миллионов рублей, просит Григорий Лепс. Но его запросы после 20 декабря вырастают на 20%, передает сайт «Комсомольской правды».

Также повышает цены во второй половине декабря и Николай Басков. В первых числах его можно пригласить за 3,5 миллиона рублей. В новогоднюю ночь за 21 миллион рублей повеселить сотрудников соглашается группировка «Ленинград», в другие дни коллектив готов приехать за семь миллионов рублей. Сергей Жуков выставляет цену в декабре в четыре миллиона рублей.

Не менее популярны на новогодние праздники и телеведущие. Самые востребованные - Иван Ургант, Гарик Бульдог Харламов и Павел Воля. Они готовы провести корпоратив за 3,5 миллиона рублей, или 50 тысяч евро. Чуть меньше берет Лера Кудрявцева - два миллиона рублей. От нее не отстает Ольга Бузова. За три года ее запросы выросли в три раза, и теперь она готова выступить на празднике за 1,8 миллиона рублей. Игорь Верник готов работать всего за миллион рублей.