В МВФ назвали страну с самым быстрым ростом экономики

Специалисты из Международного валютного фонда (МВФ) пришли к выводу, что темпы роста экономики Гайаны уже в следующем году достигнут 86% и в 14 раз превысят прогнозируемые темпы роста Китая.

Скачок экономического роста в южноамериканской стране связан с нефтяными месторождениями, обнаруженными в ее территориальных водах еще в 2015 году. По оценкам МВФ, годовой ВВП Гайаны, который на сегодняшний день составляет четыре миллиарда долларов, уже к 2024 году может увеличиться до 15 миллиардов долларов.

По данным Bloomberg, Гайана начнет добычу нефти уже в следующем году.

Министр финансов страны Уинстон Джордан добавил, что в МВФ прогнозируется такой рост в связи с тем, что в Гайане самое высокое количество нефти на душу населения.