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Российские и турецкие военные завершили второе патрулирование в Сирии

Андрей Аркадьев
15:57 05.11.2019
Совместный патруль, стартовавший от пункта таможенного перехода Айлишар, преодолел маршрут протяженностью более 70 километров и завершил свою работу.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"

Второй совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции завершил совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на севере Сирии.

Совместный патруль, стартовавший от пункта таможенного перехода Айлишар, преодолел маршрут протяженностью более 70 километров и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт, сообщает Министерство обороны РФ.

Патруль проинспектировал обстановку в сирийских населенных пунктах. Время прохождения маршрута составило около двух часов.

В состав патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили «Тигр» российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы - и около 50 военнослужащих обеих стран.

Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечил беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» российской военной полиции.

Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября в Сочи меморандумом между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.

Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничными службами в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.

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