СК сообщил об аресте планировавшего теракт в Москве мужчины

Следственный комитет сообщил об аресте гражданина Киргизии 1989 года рождения, планировавшего совершить теракт в Москве. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину.

Как сообщается на сайте столичного управления ведомства, он прибыл в столицу в сентябре 2019 года, после чего начал поиск тех, кто мог бы помочь ему в совершении террористического акта.

«На протяжении месяца мужчина искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место», - указывается в сообщении.

Другие подробности СК не приводит, отмечая, что расследование уголовного дела по статье о покушении на совершение теракта продолжается.