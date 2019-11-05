В Кремле прокомментировали риторику о возможной приостановке транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об уровне переговоров с Украиной по газу и о том, почему появляются разговоры о возможной приостановке транзита газа через Украину, заявил, что позиция Владимира Путина по этому вопросу уже была озвучена.

«С тех пор, как Владимир Путин изложил свое отношение к этому вопросу на пресс-конференции в Будапеште, ничего не изменилось. Поэтому позиция президента хорошо известна, и она была уже озвучена», - заявил Песков.

Напомним, 30 октября президент РФ Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Российский глава государства заявил в ходе переговоров, что РФ и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому вопросу.

Путин добавил, что Россия готова к конструктивной работе и прокачке газа через Украину, а также к поставкам со «значительным снижением цены в отличие от той, которую потребители газа российского получают на Украине сегодня».