Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Как сказано в пояснительной записке к документу, изменения затронут смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
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Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона о запрете продажи смартфонов без российского программного обеспечения (ПО). Документ обяжет устанавливать отечественный софт на ряд «технически сложных» устройств.
Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки еще предстоит определить правительству. Как сказано в пояснительной записке, изменения затронут смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Согласно законопроекту для нарушителей данной нормы будет предусмотрен штраф.
По мнению авторов документа, он должен защитить интересы российских интернет-компаний и поставить их в один ряд с крупными иностранными корпорациями.