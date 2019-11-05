Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона о запрете продажи смартфонов без российского программного обеспечения (ПО). Документ обяжет устанавливать отечественный софт на ряд «технически сложных» устройств.

Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки еще предстоит определить правительству. Как сказано в пояснительной записке, изменения затронут смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

Согласно законопроекту для нарушителей данной нормы будет предусмотрен штраф.

По мнению авторов документа, он должен защитить интересы российских интернет-компаний и поставить их в один ряд с крупными иностранными корпорациями.