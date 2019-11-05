Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за найденной бомбы

Голливудскую актрису Анджелину Джоли пришлось срочно эвакуировать со съемочной площадки фильма «Вечные» на Канарских островах. Причиной переполоха послужило обнаружение бомбы времен Второй мировой войны.

Боеприпас лежал в песке неподалеку от берега. Позже выяснилось, что бомба принадлежала гитлеровцам, у которых в годы войны в этих местах была военная база.

«Страшно представить, что могло бы произойти, если бы устройство не обнаружили. К счастью, всех вовремя перевезли в безопасное место, а эксперты предприняли необходимые меры», - рассказал изданию The Sun один из членов съемочной группы, ставший очевидцем происшествия.

Вместе с Джоли побережье спешно покинул ее партнер по фильму Ричард Мэдден, известный российскому зрителю по роли Робба Старка в саге «Игра престолов».

В настоящее время побережье обследуют саперы, на этот период съемки приостановлены. В штатном режиме актеры смогут работать только после разрешения экспертов.