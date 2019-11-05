Сбой социальной сети «ВКонтакте» произошел из-за пожара

Сбой в социальной сети «ВКонтакте» 4 ноября произошел из-за пожара в дата-центре. Об этом говорится в сообщении «Команды ВКонтакте».

Отмечается, что возгорание вызвало серьезные проблемы с энергоснабжением.

«Под ударом оказалась критическая часть серверов, которые обеспечивают работу основных продуктов ВКонтакте – например, мессенджера и ленты новостей», - говорится в сообщении.

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Также уточняется, что инженерам, энергетикам и системным администраторам «ВКонтакте» пришлось выехать на помощь в дата-центр, чтобы восстановить подачу электричества и заменить вышедшее из строя оборудование.

«Мы анализируем ход и причины этого сложного сбоя и устраняем оставшиеся последствия», - резюмируется в заявлении социальной сети.

В понедельник более половины российских пользователей «ВКонтакте» пожаловались на проблемы с загрузкой сайта. Значительная часть также сообщила о трудностях с доставкой сообщений.