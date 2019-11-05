Володин переизбран на пост председателя ПА ОДКБ

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин избран на три года на пост председателя Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

Решение было принято сегодня, 5 ноября, на заседании в Ереване, в здании министерства обороны Армении. Спикеры парламентов стран Договора о коллективной безопасности единогласно проголосовали за кандидатуру Вячеслава Володина.

«Мы с вами продолжим работу и сделаем все для того, чтобы Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности работала эффективно, чтобы на основе диалога вырабатывали решения по гармонизации законодательства, его имплементации в национальное законодательство наших стран, чтобы более эффективно противостоять сегодняшним вызовам, решая вопросы глобальной безопасности, противодействия терроризму и наркотрафику», - заявил Володин.

Глава Госдумы занимал пост председателя Ассамблеи ОДКБ последние три года. Он поблагодарил коллег за оказанное доверие и пообещал, что Ассамблея продолжит работу по намеченным целям.